Probabili formazioni Liverpool-Bologna | seconda giornata Champions League 2024 2025

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ledi, match delladi. Il fischio d’inizio della partita è in programma alle 21:00 di mercoledì 2 ottobre nella cornice magica di Anfield Road. Una trasferta speciale per i rossoblù che hanno pareggiato la gara d’esordio contro lo Shakhtar Donetsk e ora sognano l’impresa in uno dei campi più difficili al mondo. Il nuovodi Arne Slot punta a fare due su due contro la Serie A, dopo aver già battuto il Milan nella prima. Qualche mese fa però i reds hanno sperimentato anche l’Atalanta: impossibile sottovalutare le squadre italiane. Lo sa bene Slot, che è stato eliminato tre volte su tre dalla Roma quando allenava il Feyenoord, con tanto di finale persa in Conference. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti sulle possibili scelte dei due allenatori.