Per la prima volta dal ' 45 l' Fpö è il partito più votato in Austria Kickl cerca alleanze

(Di lunedì 30 settembre 2024) Gli è bastato vincere le elezioni per cambiare toni e contenuti: “La nostra mano è aperta in tutte le direzioni”, ha dichiarato domenica sera alla Orf (la Raica) Herbert, il leader deldella Libertà (Fpö). Per ladal 1945, la formazione sovranista e populista fondata da esponenti del nazismo innel Dopoguerra, è diventata ilpiùnel paese. Un esito annunciato dai sondaggi ma ieri certificato dal ministero degli Interni di Vienna che ha diffuso il “risultato finale provvisorio”. L’Fpö è dunquecon il 29,2 per cento dei voti e 58 seggi al Consiglio Nazionale, la camera bassa del Parlamentoco. Sempre meno relegata ai margini della politicaca, la formazione anti-Ue, anti-migranti, novax e anti-Ucraina ha fatto molto bene nel voto giovanile e femminile.