Parma-Cagliari una partita folle! I sardi passano 3-2 al Tardini tra mille emozioni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 settembre 2024) La gara si conclude con un punteggio di 3-2, proprio come due anni fa anell’andata dei playoff di Serie B, con i rossoblù che si impongono al termine di un incontro entusiasmante. Iiniziano il loro campionato con una vittoria e lasciano il Monza in fondo alla classifica, dopo un match ricco di. Nel primo tempo ilha dominato il gioco, ma nel secondo ha dovuto subire il, che si è avvicinato al 2-1 prima che Marin riportasse in vantaggio gli ospiti. Quando il rigore di Hernani sembrava aver portato le squadre sul 2-2, Piccoli ha bruciato Osorio, regalando così la prima vittoria della stagione al, mentre il, pur avendo giocato bene, ha pagato a caro prezzo le proprie lacune difensive contro avversari tecnici.