Paolini-Linette in tv | data orario canale e diretta streaming Wta Pechino 2024

(Di lunedì 30 settembre 2024) Jasmineaffronterà Magdanel terzo turno del WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Dopo il successo in rimonta contro Tauson all’esordio, la giocatrice azzurra torna in campo nella speranza di proseguire il suo cammino nel torneo. La sua prossima avversaria sarà la polacca, accreditata della 31^ testa di serie, che al debutto ha piegato in tre set Uchijima. Le due si sono affrontate due volte in carriera, vincendo una volta a testa, ma Jasmine ha vinto il confronto più recente, alle Olimpiadi di Parigi: sarà lei, secondo i bookies, a scendere in campo con i favori del pronostico. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo lunedì 30 settembre come 2°match dalle 07:00 italiane.