Nubifragio in Toscana trovato il corpo di una donna | potrebbe essere della nonna scomparsa insieme al nipote

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024) Di Sabine Kingabuer, 62 anni, dispersa con il suo nipotino di 5 mesi, Noah Wagner, si erano perse le tracce lo scorso 23 settembre. La furia di un torrente in piena li aveva trascinati via mentre cercavano di raggiungere l’auto per mettersi al riparo. Era successo nel Pisano, a Montecatini Valdicecina e da allora le ricerche erano andate avanti senza sosta. La macchina dei soccorsi comprende 40 vigili del fuoco provenienti dai comandi, con 15 automezzi. >> “È lui la vittima, l’hanno ucciso”. Omicidio choc in pieno centro, terrore tra la folla in strada. Cosa è successo Ricerche via terra e via aria, con l’ausilio di esperti in topografia, conduttori di macchine movimento terra, piloti di drone, personale soccorritore fluviale alluvionale, squadre specializzate in tecniche speleo alpine fluviali e squadre ordinarie.