Neymar | rientro in allenamento in gruppo dopo un anno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024)ha annunciato il ritorno agli allenamenti con il club saudita dell’Al Hilalquasi undi assenza per un infortunio al ginocchio sinistro. Questo il suo messaggio sui social: “Sono tornato! Felice di essere di nuovo in. Adesso è solo allegria“. Dal suo trasferimento in Arabia nell’agosto del 2023, O’ Ney ha giocato solo cinque partite prima di rompersi il menisco e il legamento crociato anteriore in una partita delle qualificazioni mondiali giocata con la Seleçao nell’ottobre dell’scorso.ha anche postato su Instagram una foto in cui corre e calcia il pallone, osservato dall’allenatore portoghese dell’Al Hilal, Jorge Jesus.