NBA AJ Griffin lascia il basket a 21 anni | Voglio seguire Gesù

(Di lunedì 30 settembre 2024) Milano, 30 settembre 2024 – Ritirarsi dalprofessionistico, specie se sei un giocatore NBA; a soli 21non è convenzionale. Decidere di farlo per cambiare completamente vita ela propria fede in Dio lo è ancora di meno. Fatto sta che però AJ, hato tutti di sorpresa: dice addio alla pallacanestro per. A soli 21il figlio di Adrian (ex giocatore NBA e allenatore di Milwaukee) ha deciso di appendere le scarpe al chiodo rinunciando al contratto appena firmato con Houston. I Rockets, che l’avevano messo sotto contratto per la stagione 2024-25, non hanno però potuto fare altro che assecondare la volontà del giocatore, liberandolo dall’accordo di complessivi 3.9 milioni di dollari con un tutto sommato modesto buyout di 250.000 dollari.