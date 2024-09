Muore incornata alla corsa dei tori di Valencia | è la seconda vittima in Spagna in una settimana video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Una donna sessantenne è morta dopo essere statada un toro durante unadia Enguera, nella provincia di. Ne hanno dato notizia i media iberici. L’incidente è avvenuto intorno alle 17:30 di domenica.killer: non solo, unae tre feriti vicino ToledoLa donna è stata colpita da un toro all’ascella ed è morta mentre veniva trasportata d’urgenza in ospedale. Secondo una prima ricostruzione sulla base delle testimonianze dei presenti, riprese dall’agenzia Europa Press, la donna – della quale non sono state diffuse le generalità – per errore ha attraversato una zona del recinto riservatodeiin una strada del centro del Paese e si è trovata davanti a uno degli animali, che l’ha, lasciandola priva di sensi.