Muore giovane sposa di 28 anni era affetta da fibrosi cistica Il post | Vi amo tornerò da voi

(Di lunedì 30 settembre 2024) Pesaro, 30 settembre 2024 – Joanna Rossi non ce l’ha fatta. Aveva 28ed era la figlia di Claudia Zeppa, moglie del dirigente della squadra di calcio del Ca’ Gallo Mirko Lucarini. Il 7 gennaio di quest’anno aveva coronato la propria storia d’amorendo il suo Micheal ma il sogno di una vita insieme si è spezzato ancor prima di poter festeggiare il primoversario. La ragazza, residente a Montecalvo in Foglia, era malata di fi b rosidalla nascita ma ha lottato fino all’ultimo con un incredibile amore per la vita e per la propria famiglia. Ieri la partita di calcio tra Vadese e Ca’ Gallo, del campionato di seconda categoria, girone A, che si sarebbe dovuta disputare a Sant’Angelo in Vado, non c’è stata. Poche ore prima del fischio d’inizio, alle 5,40, la ragazza è mancata all’ospedale di Urbino dove era ricoverata.