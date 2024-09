Morto Kris Kristofferson la stella maschile di ‘A Star Is Born’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Cinema e musica piangono la morte ditofferson. L’attore e cantautore simbolo del country in tutto il mondo è scomparso a 88 anni nella sua casa alle Hawaii. La prima volta che ho vistoesibirsi al Troubadour club di Los Angeles, sapevo che era speciale. Era scalzo e strimpellava la chitarra, mi è sembrato la scelta perfetta per una sceneggiatura che stavo sviluppando, che alla fine è diventata ‘AIs. Nel film, io eabbiamo cantato la canzone che avevo scritto per il tema d'amore principale del film, ‘Evergreen’. Per il mio ultimo concerto nel 2019 all'Hyde Park di Londra, ho chiesto adi unirsi a me sul palco per cantare l'altro nostro duetto di ‘AIs, ‘Lost Inside Of You’. È stato affascinante come sempre, e il pubblico lo ha riempito di applausi. È stata una gioia vederlo ricevere il riconoscimento e l'amore che tanto meritava.