Mattarella | Società aperta è più ricca

(Di lunedì 30 settembre 2024) 18.32 E' importante che ogni persona "si inserisca nella. Non è solo un dovere di apertura ma è interesse dell' Italia, che si arricchisce del contributo di ciascuno. Ed è per questo che vanno rimossi tutti gli ostacoli". Così, alla cerimonia di chiusura delle iniziative sociali in favore delle persone con disabilità e fragilità nella tenuta a Castelporziano "Ogni persona è importante, con le sue caratteristiche", ha aggiunto il capo dello Stato.