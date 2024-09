Lo stato delle cose con Massimo Giletti su Rai3 | ospiti e scaletta

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di lunedì 30 settembre 2024) Parte questa sera, lunedì 30 settembre 2024, alle 21:20 in prima serata su, il nuovo show di, dal titolo Lo. Vediamo insieme come funziona e chi sono glifissi previsti. “Lo” è un viaggio nel cuore dell’Italia condotto da, che ci porta a scoprire le storie che animano il nostro Paese. Domande dirette, scontri di idee e voci dal basso: il programma ci offre un’analisi approfondita dell’attualità, con interviste esclusive ai protagonisti della politica, della cultura e della società. Duelli serrati tra figure di spicco daranno vita a confronti accesi sui temi più caldi del momento. Ma “Lo” è molto di più: reportage coinvolgenti ci portano nelle piazze italiane per ascoltare le voci di chi vive sulla propria pelle le sfide quotidiane.