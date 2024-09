LIVE Cobolli-Medvedev ATP Pechino 2024 in DIRETTA | a breve in campo i giocatori!

Leggi tutta la notizia su oasport

09:45 Secondo confronto diretto in poche settimane tra i due. A New York finì 6-3, 6-4, 6-3 conche non diede quasi mai l'impressione di perdere il controllo delle operazioni. Oggi, essendo 2 su 3, le quote del romano sono più alte. 09:40 Non ci sono ritardi, tra circa 20? romano in! Buongirono amici di OA Sport e benvenuti alladel match di quarti di finale dell'ATP 500 ditra Flavioe Daniil. Partita che è la rivincita di quella disputata al 3° turno degli US Open, quando il russo si impose senza patemi in tre parziali per 6-3, 6-4, 6-3. Si presume che, sul cemento didue su tre, ci possa essere decisamente più partita.