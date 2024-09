Le migliori serie tv di fantascienza sono uno spettacolo infinito quanto lo spazio

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Forse nonil genere più prodotto, per via dei grossi costi che impongono, ma letv diper moltititoli di evasione possibili e per questo contano comunque parecchi progetti, in aumentola nostra corsa a vivere il futuro immaginato nel nostro presente. Ora, alledistopiche sarà dedicato un capitolo a parte (se lo meritano, in fondo); oggi, invece, ci si concentra sulloprofondo, con i suoi mondi da scoprire e gli alieni che vengono a cercare noi. Più qualche caso di ucronia, con la corsa alla conquista delle stelle vinta dai Russi o colonie dallo stile d'antan sulla Luna e un po' di retrofuturismo. E un pizzico di thriller per la scomparsa di qualche astronauta.