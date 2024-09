La ‘ndrangheta in curva e un patto d’affari tra le tifoserie | arrestati 19 capi ultras di Inter e Milan Passione per il calcio piegata al guadagno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Due curve, quelle di, due direttivi e però una sola associazione per delinquere giocata dal punto di vista giuridico su due canali. Quella riferibile ai nerazzurri aggravata dal metodo mafioso per il collegamento e la collaborazione diretta con Antonio Bellocco, rampollo delladi Rosarno ucciso lo scorso 4 settembre ad opera di Andrea Beretta, altro capo ultrà dell’, anche lui destinatario dell’ordinanza firmata oggi dal gip dio Domenico Santoro. Associazione semplice invece quella che viene contestata a parte del direttivo rossonero con in testa i fratelli Lucci, Luca e Francesco.