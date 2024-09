Kris Kristofferson è morto | il cantautore country aveva 88 anni

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di lunedì 30 settembre 2024)tofferson, fra i più rinomati e stimati cantautoriamericani, èa 88nella sua casa alle Hawaii. «Siamo fortunati ad aver trascorso del tempo con lui», ha annunciato la sua famiglia in una nota. «Quando vedrete un arcobaleno, sappiate che ci sta sorridendo dall’alto». Il leggendario cantante texano raggiunse il successo grazie a un brano scritto per Johnny Cash negli70 e alla celebre canzone Me and Bobby McGee, cantata anche da Janis Joplin. Nonostante i problemi con l’alcol, che resero la sua carriera ricca di alti e bassi, sbarcò anche al cinema e recitò in Alice non abita più qui di Martin Scorsese e soprattutto A Star is Born del 1976 al fianco di Barbra Streisand, che lo ha salutato commossa sui social: «Un artista speciale e affascinante».tofferson con Willie Nelson, Waylon Jennings e Johnny Cash nel 1993 (Getty Images).