JuveCaserta inizio stagionale col botto! Vittoria a Roma 67-58

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiInizia colla stagione 2024/2025 della Paperdi2021. Nell’opening game del campionato di serie B nazionale il quintetto di coach Cagnazzo va a violare il campo della Virtuscon il punteggio finale di 67-58. Pur in una serata in cui il tiro dalla distanza ha funzionato a tratti, la Paperdi si è imposta meritamente sulla formazione capitolina, squadra neopromossa ma dai propositi quanto mai ambiziosi con i playoff quale obiettivo minimo dichiarato. Ovviamente, la sconfitta subita non ridimensiona il valore della compaginena dal momento che siamo solo alla prima giornata di campionato, ma costituisce una conferma delle qualità del team casertano che, oltre agli aspetti tecnici, ha mostrato un grande carattere riuscendo a ribaltare un difficile avvio.