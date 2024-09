Il Napoli e non solo | parla Dionigi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 30 settembre 2024) Hato anche delDavide, allenatore ed ex calciatore (anche del Como e del ‘Ciuccio’) su 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’. Lukaku non sta segnando con continuità, ma partecipa molto alla manovra “Innanzitutto Lukaku ha cambiato ilche, senza di lui, in fase offensiva faceva una fatica immane nonostante la grande mole di lavoro. Il belga ha una preparazione minore rispetto ai compagni, quindi ha grossi margini di miglioramento e ha già giocato tanto per quello che aveva nelle gambe. Pur giocando, Conte lo starà torchiando negli allenamenti. Ecco, forse paga lo scotto di essere arrivato in ritardo, ma in questa condizione sposta già gli equilibri. Di certo non è stato un errore del club farlo arrivare tardi perché c’era la questione Osimhen da risolvere”.