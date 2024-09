Il cuore sul trapezio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Le file simmetriche di cipressi si ergono come guardiani antichi, disegnando, attraverso un misterioso paradosso visivo, un sentiero che sembra sospingere lo sguardo verso il cielo, in un percorso che unisce terra e infinito. E, in fondo, in un cimitero, questo sentire ha il suo posto naturale. Giulio, con addosso un paio di anacronistici occhiali a specchio, consunti dal tempo, è seduto davanti a una lapide bianca. I suoi occhi, nascosti ma vigili, si posano sulla fotografia del defunto, mentre il suo respiro si fa lieve, come se volesse rispettare il silenzio sacro del luogo e dei pensieri che si affievoliscono. Non sa bene cosa lo abbia spinto lì, in quell’istante, con quell’animo assorto. Forse, invece, lo sa.