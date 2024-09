I valori di Borsa italiana e spread oggi 30 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di lunedì 30 settembre 2024) Dopo la chiusura in positivo di venerdì, Milano apre la prima seduta di questa settimana con l’indice Ftse Mib che cede lo 0,35% a 34.609 punti. Lotra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 133 punti. Le quotazioni dellae delloin tempo reale 9.02 – Milano apre in ribasso, -0,35% Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib cede lo 0,35%% a 34.609 punti. 8.29 – Lotra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 133 punti Apertura in rialzo a 133 punti per il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi contro i 131,6 punti segnati venerdì scorso in chiusura. Il rendimento annuo italiano sale di 1,3 punti al 3,46%, mentre quello tedesco scende di 0,1 punti al 2,13% 8.20 – Il gas apre in rialzo a 38,82 euro al Ttf di Amsterdam Apre in rialzo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam.