I mercati azionari europei all’ombra degli Stati Uniti

(Di lunedì 30 settembre 2024) DOPO LA GRANDE corsa estiva di Wall Street, rovinata solo da qualche improvviso temporale con il ritorno subito del sole, l’autunno, con l’appuntamento delle elezioni americane, potrebbe fare accendere i riflettori sui. Ed essere proprio l’Eurozona il terreno migliore per chi vuole investire in equity. Dopo la crisi finanziaria, spiega Oliver Girakhou (nella foto a sinistra), portfolio manager di Robeco, "ihanno vissuto, lasciando le valutazioni a livelli piuttosto bassi. Ciò significa che le grandi aziende, con una portata globale e una forte posizione competitiva, sono sottovalutate, creando una chiara opportunità per gli investitori a lungo termine".