Genitori violenti in campo l’Ausonia | Chi sta coprendo la loro identità? Perché l’impianto di sorveglianza a circuito chiuso è dismesso da due anni?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024) Milano, 30 settembre 2024 – Dopo il sabato di violenze subìte al centro sportivo "Crippa" di Cinisello al termine del match valevole per il campionato provinciale under 16 e il "tardivo" e discutibile comunicato della società padrona di casa arrivato soltanto nella serata di domenica, ieri l'Ausonia Academy, società milanese coinvolta suo malgrado in un folle pomeriggio che di sport aveva ben poco, si è fatta sentire in maniera decisa. Ribadendo a voce alta quel che è successo suldi via dei Lavoratori: "La società Ausonia Academy intende esprimere il proprio sdegno e condannare fermamente quanto avvenuto al termine della gara Città di Cinisello - Ausonia Academy disputata sabato 28.09.2024 e valevole per il campionato provinciale under 16 del Settore Giovanile Scolastico Figc.