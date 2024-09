Gavin Creel star di Waitress The Book of Mormon è morto a 48 anni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024), Theofe altro ancora, èall’età di 48. Si dice chesoffrisse di una forma rara e aggressiva di sarcoma, diagnosticata per la prima volta a luglio. La sua morte è stata confermata dal suo compagno, Alex Temple Ward, tramite un addetto stampa, Matt Polk.ha debuttato a Broadway nel 2002 in Thoroughly Modern Millie , interpretando il ruolo di Jimmy Smith e ottenendo la sua prima nomination ai Tony. Ha poi recitato a Broadway nel ruolo di Jean-Michel nel revival del 2004 di La Cage aux Folles. La sua seconda nomination ai Tony è arrivata nel 2009 per aver interpretato Claude nel revival di Hair di Diane Paulus , e ha vinto il premio per aver recitato come co-protagonista nel ruolo di Cornelius Hackl al fianco di Bette Midler e David Hyde Pierce in Hello, Dolly!.