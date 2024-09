G7 dell’Interno | si parte dal capoluogo il Ministro incontra i sindaci

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl G7dalla città: le delegazioni di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti saranno accolte delitaliano, Matteo Piantedosi, nella giornata di martedì 2 ottobre, ma prima si terrà presso la Prefettura di Avellino l’incontro con idella provincia irpina. In occasione dell’evento istituzionale è disposta, per la giornata di mercoledì 2 ottobre 2024, la chiusura al pubblico degli uffici della Prefettura. In serata cena di benevenuto presso l’Azienda Feudi San Gregorio di Sorbo Serpico, poi le delegazioni raggingeranno le varie strutture alberghiere tra Mirabella Eclano, location della due giorni di confronti, ma anche quelle dei comuni confinanti di Grottaminarda ed Ariano Irpino.