Danzare per la vita al Comunale un connubio tra arte e salute

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIniziativa benefica a sostegno della lotta contro la malattia oncologica. Stamani a Palazzo Mosti su impulso di Carmen Castiello e con il supporto di Fidapa, Lions e del Rotary con il patrocinio del Comune di Benevento è stata presentata la serata dedicata alla danza presso il Teatrofissata per sabato 5 ottobre. L’evento con biglietto d ingresso di 23 euro, e 17,50 (ridotto per i bambini dai 4 ai 12 anni) consentirà di raccogliere fondi da destinare alla associazione fondata da Carlo Iannace, medico chirurgo tra i migliori in Italia specializzato nella cura del tumore al seno e promotore da anni di innumerevoli battaglie a favore della prevenzione. Ci sarà la narrazione del libro di Emilia Tartaglia Polcini, letti da Peppe Barile e Maurizio Tomaciello con testi selezionati da Linda Ocone.