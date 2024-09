Come vedere Inter-Stella Rossa | data orario tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) Alle 21:00 di martedì 1° ottobrescenderanno in campo in occasione della seconda giornata della fase campionato di Champions League 2024/2025. La partita sarà trasmessa sui canali Sky Sport, che si è aggiudicata in esclusiva 185 delle 203 partite a stagione della nuova Champions League 2024/2025, tutte disponibili anche in 4K. Diretta disponibile inanche su NOW e Sky Go. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno ottenuto un ottimo pareggio in casa del Manchester City alla prima giornata e ora puntano a conquistare la prima vittoria davanti ad un San Siroamente sold out. Le formazione di Vladan Milojevi? è stata sconfitta 2-1 contro il Benfica alla prima giornata, ma ha reagito con un netto 4-0 contro il Partizan nella gara successiva di campionato. Quella serba è una squadra ostica, che non può essere sottovalutata.