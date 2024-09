Come finisce il film Sembra mio figlio | una dolorosa constatazione

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 30 settembre 2024) Alla fine delmio(2018), il protagonista Ismail riesce a incontrare finalmente sua madre dopo averla cercata per anni. Purtroppo, la donna è gravemente malata e non lo riconosce, il che spezza il cuore di Ismail. Nonostante tutto, lui si prende cura di lei e, anche se il loro legame non si realizzaavrebbe sperato, trova una sorta di pace interiore. Al centro della pellicola c’è Ismail, un rifugiato di origine hazara che vive in Italia. Dopo aver perso contatti con la madre e i fratelli durante la sua infanzia in Afghanistan, Ismail non ha mai smesso di cercarli. Il viaggio per ritrovare le sue radici lo porta infine in Iran, dove scopre che sua madre è viva, ma non è più in grado di ricordarlo. Questo incontro mancato rappresenta un tragico simbolo della disconnessione che la guerra e le migrazioni forzate possono causare nelle famiglie.