CM com – Inter Inzaghi e la risposta sui contatti con gli ultras | La società mi ha detto di non parlare VIDEO|Serie A

(Di lunedì 30 settembre 2024) 2024-09-30 19:11:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Il caos che la Procura di Milano ha scatenato all’no delle curve die Milan, con i 19 arresti avvenuti in mattinata a cui hanno fatto seguito diverse indiscrezioni e il commento proprio dei Procuratori, si è ripercosso inevitabilmente su i due club che oggi hanno preso parola tramite i propri allenatori in conferenza stampa per presentare le rispettive gare di Champions League. In particolare è stato Simonea rispondere ad una domanda diretta dato che, come confermato dal Procuratore Viola, esistono prove di un colloquio avvenuto proprio fra lui e il capo ultrà nerazzurro Marco Ferdico.