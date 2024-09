Clementi | La squadra ha messo in campo il carattere e il coraggio che sa sfoderare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) "È stata una gran bella partita, con un livello tecnico superiore rispetto alla categoria. Sono estremamente soddisfatto della prestazione, abbiamo giocato dadesiderosa di vincere, mostrando ilche abbiamo e ilche questi giocatori sannosempre" dice Aldo, visibilmente felice per il successo e per l’ottima prestazione della Vigor. Un grande risultato, di certo storico per la Vigor, ma anche un successo in termini di pubblico e di entusiasmo sugli spalti. Quasi 4000 spettatori hanno trascinato le squadre che di certo non hanno deluso le aspettative. È stato un derby combattuto, ruvido, sul rettangolo verde, ma corretto. Alla fine i rossoblu si sono goduti una grande giornata di festa, ma c’è dell’altro: Vigor- Ancona ha testimoniato per l’ennesima volta che i rossoblu hanno un pubblico di categoria superiore.