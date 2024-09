Cina le misure di stimolo all’economia e al comparto immobiliare fanno volare la borsa + 8%

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) La raffica di stimoli economici annunciati inha spinto ladi Shanghai ad un rialzo di oltre l’8%. Un balzo che capitalizza l’effetto di diversepresentate in successione nell’ultima settimana e che precede uno stop delle contrattazioni di sette giorni per la festività del 75° anniversario della fondazione della Repubblica Popolare. L’intervento che ha più entusiasmato i mercati è l’ultimo, teso a ridurre i costi dei mutui immobiliari. Un monte prestiti da oltre 5mila miliardi di dollari che grava su milioni di famiglie. A partire dal primo novembre i proprietari di case potranno rinegoziare le condizioni del finanziamento. La Banca centrale cinese si attende che in questo modo il tasso medio sui mutui possa scendere di circa lo 0,5%, con un risparmio per le famiglie stimato in oltre 20 miliardi di dollari.