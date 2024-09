Botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Annamaria Berrinzaghi | la mamma di Fedez non ci sta e reagisce

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 30 settembre 2024) La tensione trae la famiglia diè esplosa nuovamente sui social dopo le frecciate della giornalista riguardanti una recente iniziativa benefica del rapper.aveva inaugurato una casa di accoglienza per bambini malati, maha subito commentato in tono sarcastico, accusando il rapper di sfruttare le sue iniziative benefiche per visibilità. In difesa del figlio è intervenuta la madre,, conosciuta come Tatiana, che ha risposto con ironia su Instagram: “Cara, se vuoi ti insegno come si fa”.non si è tirata indietro, replicando prontamente: “Non c’è bisogno signora! Faccio già il mio, grazie. Se vuole le insegno io, ma senza fotografi”.