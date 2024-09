Booker T | Il New Day ha avuto una grande storia ma non si può più andare avanti così

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il New Day è ormai parte della programmazione WWE da 10 anni, una longevità considerevole se pensiamo alle tempistiche trafelate del wrestling. Dopo tantissimi alti e alcuni pesanti bassi, saltuariamente si vocifera del famoso split della stable, e dopo 10 anni di cereali, trombette e pancake, pare che i giorni del New Day siano giunti al termine. Estremamente coriacei Nel suo podcast “Hall of Fame”,T ha parlato dell’incredibile longevità del New Day, che però appare ormai al capolinea: “Penso che il New Day abbiaun’ottima carriera, ma non si puòcon una cosa del genere per sempre. Soprattutto dopo l’abbandono di Big E, hanno cercato di continuare, e lo hanno fatto il più a lungo possibile. Si diceva che il New Day non sarebbe durato molto tempo. Sono serio.