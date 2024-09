Beni e servizi? Meglio noleggiarli Aziende e fondi d’investimento preferiscono il modello asset light

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 30 settembre 2024) Le, insieme aiinteressati a sostenerle, stanno sempre più orientandosi verso ildi business “”. Invece di acquistareesternalizzarli o, con un approccio che si estende daidigitali alla logistica, dagli impianti industriali a quelli tecnologici. Questo consente di ridurre le spese in conto capitale, semplificare le operazioni, concentrarsi sulle competenze chiave e destinare risorse all’innovazione. È quanto emerge da uno studio condotto da Domorental, società fondata a Milano nel 2017, che si propone come facilitatore per la servitizzazione e la sostenibilità deistrumentali attraverso il noleggio operativo. Nel primo semestre del 2024, in Italia sono stati stipulati 53.259 contratti di noleggio operativo, per un valore complessivo di 771,187 milioni di euro.