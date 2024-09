Ascolti tv | chi ha vinto ieri sera?

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 30 settembre 2024)tv: chi hala gara dell’audience in primata? Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della primat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it Notizia in aggiornamento Nellata di, domenica 29 settembre 2024, su Rai1 la terza puntata di Sempre al Tuo Fianco ha interessato 2.359.000 spettatori pari al 15.1% di share (primo episodio: 2.520.000 – 14.5%, secondo episodio: 2.181.000 – 15.9%). Su Canale5 – dalle 21:31 alle 23:18 – La Rosa della Vendetta ha conquistato 2.235.000 spettatori con uno share del 13.7%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 694.000 spettatori (3.7%) e 9-1-1: Lone Star 652.000 spettatori (3.9%). Aggiornamento ore 9.39 Su Italia1 preceduto da una presentazione di 20 minuti (1.207.000 – 6.5%), il ritorno de Le Iene ha raccolto davanti al video 1.239.000 spettatori con il 10.