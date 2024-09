Artis Impact – Un RPG dallo stile unico

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 30 settembre 2024), il gioco di ruolonel suo genere dello sviluppatore indipendente malese Mas, ha pubblicato oggi una demo e un trailer nuovi di zecca, offrendo ai giocatori la possibilità di sperimentare questa intensa, ma rilassante, avventura in pixel art.mescola magistralmente combattimenti strategici a turni, esplorazione, costruzione di case e una narrazione profondamente emotiva in un’avventura che trasporta i giocatori in un mondo impegnativo ed emotivamente coinvolgente.si distingue per la sua straordinaria attenzione ai dettagli e alla costruzione del mondo. Ogni luogo è ricco di segreti nascosti e personaggi bizzarri, che incoraggiano i giocatori a esplorare gli ambienti vibranti del gioco.