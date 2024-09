Anche due italiani protagonisti del nuovo programma di addestramento dell’Esa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’Agenzia spaziale europea (Esa) ha avviato undiper il gruppo di riserva degli astronauti. A partire dal 28 ottobre 2024, i primi membri del gruppo, tra cui l’italiano Andrea Patassa, si recheranno al Centro europeo per gli astronautia Colonia, in Germania. Seguiranno, a gennaio 2025, altri quattro astronauti di riserva, tra cui l’italiana Anthea Comellini, che inizieranno il loro percorso il 13 gennaio. Ildiè suddiviso in tre sessioni da due mesi ciascuna e comprende moduli selezionati del corso di base di un anno riservato agli astronauti di carriera. L’obiettivo è fornire competenze tecniche e operative, dallo studio dei sistemi dei veicoli spaziali agli esercizi di sopravvivenza in acqua e in condizioni estreme.