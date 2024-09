Un Sasso contro il Marina La capolista perde la testa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024)ferrato genga 10 GENGA: Masci, Di Nuzzo, Imperio, Rossini, Paoluzzi (5’ st Federci), Silvestri, Santinelli (35’ st Tolu), Arcalani, Ricci (25’ st Piermettei), Paoletti, Morettini. All. Favorini.: Sollitto, Burini (35? St Moliterni), Droghini, Rossetti, Giovagnoli, Cucinella (59’ st Carloni), Gagliardi (45’ stMezzanotte), Pierandrei, Sabbatini (45’ st Massaccesi), Ogiesoba (45’ st Ubertini. All. Profili. ARBITRO: Bartolomei di Pesaro RETI: 26’ st Rossini NOTE: ammonizioni: Ricci, Silvestri e Paoluzzi (S), Cucinella (M). Recupero (1+5). ESPULSIONE: 32’ st Silvestri (S) Dopo una sconfitta e un pareggio ilferrato Genga si sblocca e di fronte ai propri tifosi infligge al, per niente rassegnato, la prima sconfitta in campionato. I locali giocano una grande gara e i tre punti sono meritati.