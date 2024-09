Serie C 7a giornata | prima vittoria per l’Avellino Catania di misura sulla capolista

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 29 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato un autentico festival del gol quello andato in scena nelle sette gare in programma oggi nel girone C diC con ben 20 gol messi a segno con una media vicina alle tre marcature a gara. Primo successo stagionale perche ha superato 2-1 il Foggia tra le mura amiche rovinando il debuttopanchina di mister Capuano. Rotondo 4-0 del Trapani ai danni della Turris mentre la Cavese ha superato con il minimo scarto (1-0) il Latina. E’ terminata senza reti Cerignola-Casertana mentre ilsi è imposto 1-0Monopoli. Gol ed emozioni a raffica nel 3-3 tra Potenza e Crotone. Blitz del Team Altamura a Giugliano (2-3). All’appello mancano solo le gare Picerno-Messina e Benevento-Juventus Next Gen.