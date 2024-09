Sacchi promosso pure sul recupero | moviola Udinese-Inter 2-3 – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 29 settembre 2024) Buona prestazione dell’arbitro Juan Luca, che ha diretto ieri pomeriggio la sfida del Bluenergy Stadium. Di seguito ladi2-3 del Corriere dello Sport.– Ad arbitrareci ha pensato Juan Lucadella sezione di Macerata. Prestazione positiva per il direttore di gara, che ieri pomeriggio ha arbitrato la sua terza gara in questa stagione di Serie A dopo Parma-Milan e Atalanta-Fiorentina. Al Bluenergy Stadium, partita piuttosto tranquilla, con appena diciannove falli fischiati e una sola ammonizione: quella ai danni di Karlstrom per trattenuta evidente e reiterata su Davide Frattesi. Di seguito ladi, da parte dei colleghi del Corriere dello Sport.(2-3),bravo anche sui recuperi– Tutti e tre i gol nerazzurri sono regolari.