Roma-Venezia 2-1 Pisilli match winner | Un sogno che si avvera

(Di domenica 29 settembre 2024) “E’ unche sisegnare in questo stadio, per unono enista come me. Mi sono fatto un regalo di compleanno a distanza di una settimana. Giocare con Cristante è un onore, cerco sempre di imparare dai più grandi per migliorare”. Queste le parole di Niccolò, centrocampista della, autore del gol vittoria contro ilnella rimonta dell’Olimpico: “Dedico la vittoria alla mia famiglia e alla squadra. Festeggeremo quando avremo più tempo”. A Dazn ha parlato anche Cristante, autore del primo gol: “Siamo riusciti a portare a casa una partita tosta. Per larghi tratti abbiamo fatto un’ottima gara, anche se abbiamo sofferto in alcuni momenti. Non meritavamo la sconfitta: il mio gol è servito per riaprire la gara. Loro sono un’ottima squadra, con un allenatore forte, ma l’abbiamo preparata bene, anche se in alcuni momenti siamo calati”.