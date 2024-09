Per ore nel fango fino alle ginocchia Ricerche con i cani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) "Devastazione: è l’unico termine con cui si può provare a descrivere quello che abbiamo visto a Montecatini Val di Cecina; ma non è nemmeno sufficiente. Pensate a cataste di grandi alberi sradicati dalla corrente e ammassati dalla piena, che formano muri alti più di un metro e mezzo, a campi incolti in cui gli arbusti, la macchia appaiono come schiacciati, ‘stirati’ sul terreno. La natura si è manifestata in tutta la sua furia". Piera Caldiero è una volontaria esperta della Croce Rossa di Montepulciano, con varie missionisp, ma nella sua voce si avverte ancora l’impressione suscitata dall’ultima esperienza, nel territorio tra Pisa e Livorno, colpito da una terribile alluvione nella notte di lunedì.