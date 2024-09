Papa | L' aborto è omicidio i medici che lo praticano sono sicari

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 29 settembre 2024) ìAGI - "Le donne hanno diritto alla vita: alla vita sua, alla vita dei figli. Non dimentichiamo di dire questo: unè un. La scienza ti dice che al mese del concepimento citutti gli organi già Si uccide un essere umano. E iche si prestano a questo- permettimi la parola -dei. E su questo non si può discutere. Si uccide una vita umana". Cosi'Francesco nella conferenza stampa sul volo dal Belgio. "E le donne hanno il diritto di proteggere la vita. Un'altra cosai metodi anticontraccettivi, questo è un'altra cosa. Non confondere. Io parlo adesso soltanto sull'. E su questo non si puo' discutere. Scusami, ma e' la verita'", ha aggiunto il Pontefice. Lo riferisce Vatican News.