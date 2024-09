Omicidio Gallo l’appello | Cappello è l’unico che può averla uccisa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Bologna, 29 settembre 2024 – "Kristinanon è finita da sola sotto il letto. Qualcuno era con lei mentre stava morendo e l’ha messa lì. E questo qualcuno non poteva che essere Giuseppe, che lasciò a casa della ragazza le chiavi dell’auto e i farmaci salvavita, senza tornare a recuperarli. Voleva nasconderla alla vista dei vicini dalla finestra, ma sotto al letto c’erano un borsone e dei vestiti e non ha potuto posizionarla più a fondo". Così la Corte d’assise d’appello, presieduta dal giudice Orazio Pescatore, motiva la conferma della condanna a 30 anni per, il 46enne accusato dell’della mamma di 26 anni con cui aveva una relazione e che fu trovata senza vita in casa il 26 marzo 2019. La ragazza era nuda, a terra, con le gambe sotto al letto e in parte straziata dai graffi del suo cane, rimasto almeno due giorni solo col corpo.