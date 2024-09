Non è mai stato un cartellino rosso

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-09-29 22:00:34 Il capitano del Manchester United Bruno Fernandes dice che non avrebbe dovuto essere espulso nella sconfitta per 3-0 contro il Tottenham domenica. Il centrocampista èespulso per un intervento su James Maddison degli Spurs, lasciandoli con una dura battaglia sul 2-0. Tuttavia, il centrocampista portoghese era fermamente convinto che l'arbitro avesse preso la decisione sbagliata. Parlando alla BBC Match of the Day, ha detto: "Volevo solo venire e parlare do the interview e di essere me stesso perché i miei compagni se lo meritano per quello che hanno fatto in partita giocando con un uomo in meno. "Soprattutto perché sonoio l'uomo espulso, quello che li ha delusi. "La squadra ha mostrato molto carattere, molta resilienza, molta lotta. Ci hanno provato. Non èfacile.