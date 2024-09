Neonati seppelliti il gip di Parma su Chiara Petrolini | Disprezzo per la vita umana pentimento non appare sincero

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) “Ha dimostratoper la”. Il giudice per le indagini preliminari di, come riporta Repubblica, nell’ordinanza di custodia cautelare motiva anche così la decisione di disporre gli arresti domiciliari per, la 22enne accusata di aver ucciso e seppellito nel giardino di casa il suo secondo figlio. Anche il primo bambino, nato a maggio del 2023, era stato seppellito. Secondo il magistrato la giovane, a cui la procura dicontesta la premeditazione e che aveva chiesto il carcere, ritiene che l’indagata posso reiterare il reato, valutando il rischio che “se lasciata libera, commetta altri reati della medesima specie tenuto conto della sua personalità dalla quale si desume la pervicacia dimostrata nel cercare l’occasione per concretizzare il suo proposito.