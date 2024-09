Napoli – Monza | formazioni ufficiali

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 29 settembre 2024) Il, sui propri canali social, ha pubblicato la formazione ufficiale che scenderà in campo dal primo minuto contro ilnel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A: Di seguito le scelte di Antonio Conte:(4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Politano, Kvaratskhelia, Lukaku. All. ContePanchina: Contini, Turi, Juan Jesus, Rafa Marin, Mazzocchi, Spinazzola, Gilmour, Ngonge, Zerbin, Neres, Simeone, Raspadori.(3-4-2-1):Turati, Izzo, Marì, Carboni, Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos, Maldini, Pessina, Djuric. All.