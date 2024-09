Napoli-Monza Conte svela il segreto di McTominay | l’annuncio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 29 settembre 2024) Antonioha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima del match contro ildi Alessandro Nesta. La chance per ildi prendersi la vetta della classifica in solitaria è concreta e per il morale degli azzurri e per il risultato del Torino, uscito sconfitto contro la Lazio. Nonostante siamo ancora ad inizio campionato, ilpuò costruirsi una buona dimensione. Ambiente che vede a disposizione anche Scottsu cui Antonioha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.su: “Ha gol nel DNA, dobbiamo crearci il momento positivo” Antonioha voluto sottolineare l’importanza della costruzione della manovra per riuscire ad acquistare quanta più fiducia possibile nel corso della gara. Ecco quanto dichiarato: “Dobbiamo essere bravi in fase di costruzione per trovare i giocatori giusti nelle zone giuste.