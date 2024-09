MXGP | Jorge Prado vince gara-1 al GP di Spagna e si avvicina al titolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024)è sempre più vicino al. Il pilota iberico ha infatti vinto la-1 del GP di, ultimo appuntamento del Mondiale 2024 di motocross, specialità, procurandosi così dodici punti di vantaggio rispetto al primo inseguitore, Tim Gajser, piazzatosi al secondo posto. Si deciderà tutto comunque in-2. Una prova sul velluto quella dell’iberico in sella alla GasGas che, dopo essersi preso il Fox Holeshot, ha mantenuto la testa per tutta la durata della corsa, sospinto dal pubblico di casa, mantenendo un distacco importante dall’avversario del team Honda, già attardato di +1.9 nei primi giri. Gap appesantitosi poi strada facendo, fino ad arrivare addirittura a superare il +10.0 a metà salvo poi ricucirsi nelle battute finali. Alla finetaglierà il traguardo in 34:12:045, rifilando +02.766 a Gajser, il quale ha preceduto di +0.