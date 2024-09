MX2 | Kay de Wolf conquista il titolo! Decisiva la gara-2 al GP di Spagna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) Un compleanno indimenticabile. A vent’anni appena compiuti Kay deha vinto per la prima volta ilai Campionati Mondiali 2024 di Motocross, specialità MX2. Il responso è arrivato solo alla fine della-2 del GP della, ultimo atto della rassegna, dopo un bellissimo confronto con Lucas Coenen, il quale ha provato in tutti modi di beffare l’avversario. Una domenica condotta in modo sicuro dal pilota Husqvarna, bravissimo a limitare quanto più possibile gli errori, guidando con grande concentrazione senza commettere passaggi a vuoto rilevanti ed arginando la riscossa del compagno di scuderia, vincitore del GP dopo aver letteralmente dominato entrambi i segmenti odierni.