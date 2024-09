Monaco sull’infortunio di Berrettini | Il problema è sempre lo stesso Ha una fisicità particolare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) Guidosi è soffermatocon conseguente ritiro di Matteodurante il match contro Arthur Fils nell’ambito del torneo ATP 500 di Tokyo: “Ilsembra esserelo: alla fine del primo set ha indicatoil lato sinistro alto, all’altezza del costato. Lo abbiamo imparato a conoscere alle Finals e in altre circostanze in cui è saltato fuori: è un muscolo profondo, non è solo l’addominale che magari può essere un affaticamento. Mi sembra che sia qualcosa di profondo, che magari torna fuori anche per paura, lo abbiamo visto più volte preoccuparsi quando sente una minima fitta e oggi credo che abbia sentito qualcosa in più“.